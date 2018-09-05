Скандальный стартап Theranos прекратит существование

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американский стартап Theranos, основательница которого Элизабет Холмс обещала революционный метод анализа крови по минимальному объему материала, скоро прекратит существование. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на одного из акционеров, 31 августа было последним рабочим днем для сотрудников компании.
В ближайшие месяцы Theranos выплатит средства необеспеченным кредиторам.
Компания решилась на роспуск после того, как федеральные власти официально обвинили Холмс в том, что она и ее заместитель путем мошенничества выманили у инвесторов сотни миллионов долларов, а также обманули врачей и пациентов.
Ранее Американская Комиссия по ценным бумагам обвинила 34-летнюю Холмс в введении инвесторов в заблуждение и получении обманным путем $700 млн. Стороны урегулировали дело во внесудебном порядке, основательница Theranos заплатила штраф в $500 тысяч.
В 2015 году журнал Forbes объявил Элизабет Холмс самой молодой женщиной-миллиардером, самостоятельно заработавшей состояние, полагаясь на данные о рыночной стоимости Theranos, которую на тот момент оценивали в $9 млрд. Холмс принадлежала половина акций стартапа. Однако уже через несколько месяцев после этого в адрес корпорации посыпались обвинения в мошенничестве: выяснилось, что предлагаемое Theranos портативное устройство для анализа крови имеет слишком большой процент ошибок и компания параллельно проводила анализы традиционными методами, чтобы компенсировать погрешности.