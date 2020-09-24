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Переговоры Nikola с энергокомпаниями застопорились из-за обвинений в мошенничестве

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры американского производителя электрогрузовиков Nikola Corp. с рядом потенциальных партнеров, включая британскую BP, о строительстве водородных заправочных станций зашли в тупик после сообщений о попытках Nikola обмануть инвесторов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, руководство Nikola отмечало прогресс в завершении работы над соглашением по крайней мере с одной крупной энергетической компанией, когда Hindenburg Research, работающая в сфере управления инвестициями, опубликовала 67-страничный отчет, в котором назвала бизнес Nikola "замысловатым мошенничеством".

В результате заключение сделки было отложено, говорят собеседники WSJ. Потенциальные партнеры не желают продвигаться вперед, пока идет рассмотрение ситуации, хотя сделка все еще возможна.

Как утверждает Hindenburg Research, Nikola и ее основатель и исполнительный председатель совета директоров Тревор Милтон делали ложные заявления, преувеличивая информацию о технологических разработках компании. С момента появления отчета 10 сентября акции Nikola подешевели более чем на 30%.

В Nikola отчет Hindenburg Research назвали ложным и мотивированным позицией компании как игрока на понижение акций.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство юстиции США начали проверку в связи с заявлениями спекулятивного инвестора.

Представитель Nikola сообщила изданию, что компания продолжает работать над потенциальными партнерствами. Представитель BP отказалась от комментариев.

В минувшее воскресенье совет директоров Nikola объявил об отставке Тревора Милтона и назначении председателем Стивена Гирски.

BP Nikola Hindenburg Research SEC США Тревор Милтон

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