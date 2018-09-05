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Заседание по делу Вышинского прервали из-за ухудшения состояния его здоровья

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Херсонский городской суд в среду сделал перерыв в рассмотрении ходатайства прокуратуры на продление ареста руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, удовлетворив ходатайство защиты о проведении медицинского обследования ввиду ухудшения здоровья журналиста.

"После начала судебного заседания Вышинский сказал, что он чувствует какие-то проблемы с сердцем. И для того, чтобы провести медицинское обследование на предмет состояния здоровья Вышинского, суд объявил перерыв", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

По ее словам, после обследования суд определится, возможно ли продолжать судебное заседание.

В свою очередь адвокат Андрей Доманский рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что на прошлой неделе Вышинскому стало плохо в СИЗО, ему предварительно поставили диагноз "инфаркт", поэтому в данной ситуации ему требуется полноценное медицинское обследование.

"Его из суда увезли в больницу. Пока суд приостановил рассмотрение дела до получения результатов медицинского обследования", - пояснил адвокат.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В России считают арест и обвинения в адрес имеющего российский паспорт Вышинского политической расправой.

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Теги: Украина, Кирилл Вышинский

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