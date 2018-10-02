Москалькова назвала пыткой условия содержания арестованного на Украине журналиста Вышинского

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова возмущена информацией о том, что рассмотрение жалобы на продление ареста главы "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского перенесено на неопределенный срок, намерена вновь обращаться в международные организации с призывом повлиять на Украину для обеспечения его прав.

Уполномоченный отметила, что "особую тревогу" у нее вызывает информация об условиях содержания Вышинского: "по словам его защитника, "в цивилизованных странах они считались бы пытками"".

"Обращает на себя внимание то, что сделано это сразу после вброса заведомо недостоверной информации о якобы готовящемся обмене осужденного за подготовку теракта Олега Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко", - подчеркнула омбудсмен.

Москалькова сообщила, что намерена вновь обратиться к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и заместителю генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Элисон Смейл с просьбой "освободить узника совести и призвать руководство Украины гарантировать возможность журналистам осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права".

Ранее во вторник адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что рассмотрение в апелляционном суде Херсонской области жалобы защиты на продление ему срока содержания под стражей до 4 ноября откладывается на неопределенный срок в связи с ликвидацией апелляционных судов в Украине и созданием вместо них окружных апелляционных судебных инстанций.