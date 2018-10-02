Москалькова назвала пыткой условия содержания арестованного на Украине журналиста Вышинского

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова возмущена информацией о том, что рассмотрение жалобы на продление ареста главы "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского перенесено на неопределенный срок, намерена вновь обращаться в международные организации с призывом повлиять на Украину для обеспечения его прав.
Уполномоченный отметила, что "особую тревогу" у нее вызывает информация об условиях содержания Вышинского: "по словам его защитника, "в цивилизованных странах они считались бы пытками"".
"Обращает на себя внимание то, что сделано это сразу после вброса заведомо недостоверной информации о якобы готовящемся обмене осужденного за подготовку теракта Олега Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко", - подчеркнула омбудсмен.
Москалькова сообщила, что намерена вновь обратиться к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и заместителю генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Элисон Смейл с просьбой "освободить узника совести и призвать руководство Украины гарантировать возможность журналистам осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права".
Ранее во вторник адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что рассмотрение в апелляционном суде Херсонской области жалобы защиты на продление ему срока содержания под стражей до 4 ноября откладывается на неопределенный срок в связи с ликвидацией апелляционных судов в Украине и созданием вместо них окружных апелляционных судебных инстанций.
Арест Вышинского
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.
6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По ее словам, в ходе обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинскогобыли выявлены и изъяты пистолет и патроны к нему. Пистолет является огнестрельным оружием - самозарядным пистолетом модели "FN Browning M1906".
Херсонский суд уже несколько раз продлевал ему срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.
В России дело Вышинского считают политическим и требуют немедленного освобождения журналиста.
Российское издание "Новая газета" со ссылкой на источник ранее сообщило, что главным условием для возвращения Сенцова на территорию Украины является выдача России ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.
В минувший понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, откуда появилась информация о возможном обмене Сенцова на находящихся в заключении в США россиян.