В мире

"Газпром" начал укладку газопровода "Северный поток 2" в водах Финляндии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Трубоукладочное судно Solitaire (принадлежит швейцарской Allseas) начало работы по укладке газопровода "Северный поток 2" в Финском заливе, сообщила проектная компания строительства газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 (100%-ное дочернее общество "Газпрома").

Газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

Nord Stream 2 уже получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. 7 июня министерство строительства и ЖКХ России выдало разрешение на строительство российского участка газопровода. Еще необходимо получить в России разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ.

В конце июня премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта "Северный поток 2" на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски этого проекта и роли Украины как транзитера газа. В августе проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут в Дании - в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Газпром, Северный поток 2, Финляндия

Новости по теме

В мире
Тереза Мэй заявила о работе подозреваемых по "делу Скрипалей" в ГРУТереза Мэй заявила о работе подозреваемых по "делу Скрипалей" в ГРУ
Премьер подчеркнула, что Великобритания будет добиваться расширения санкций против РоссииПодробнее
 Обвиняемые в отравлении Скрипалей россияне попали в объектив камеры видеонаблюденияОбвиняемые в отравлении Скрипалей россияне попали в объектив камеры видеонаблюдения
Это произошло незадолго до отравления, а позже полиция обнаружила в их номере отеля следы "Новичка"Подробнее
 Прокуратура Великобритании обвинила двоих россиян в заговоре против СкрипалейПрокуратура Великобритании обвинила двоих россиян в заговоре против Скрипалей
По данным полиции, Александр Петров и Руслан Боширов прибыли в Лондон за два дня до отравления экс-полковника ГРУ и его дочериПодробнее
 В ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством ЗахарченкоВ ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством Захарченко
Подозреваемых видели в кафе в день совершения терактаПодробнее
Военная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооруженияВоенная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооружения
Подготовленные российскими военными сирийские саперы готовы к разминированию местности в демилитаризованной зонеПодробнее
 США согласились с позицией России по поводу террористов в ИдлибеСША согласились с позицией России по поводу террористов в Идлибе
При этом представители США и Турции считают неприемлемым военное наступление Асада в этом направленииПодробнее
 Лавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и СШАЛавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и США
В частности, американские шаги на украинском направлении повышают риск военной конфронтацииПодробнее
 ОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в ЭймсбериОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в Эймсбери
Эксперты организации тем не менее не сумели определить, происходит ли примененное в Солсбери и Эймсбери вещество из одной партииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Гости Венецианского кинофестиваля12 фото
03 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля
Фотохроника 4 сентября6 фото
04 сентября
Фотохроника 4 сентября
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТереза Мэй заявила, что подозреваемые по "делу Скрипалей" работают в ГРУКультураМинкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"В миреПрокуратура Великобритании обвинила двоих россиян в заговоре против СкрипалейВ РоссииБывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободуВ миреЛавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и СШАВ РоссииМинфин не нашел оснований вводить минимальную цену на пиво

"Газпром" начал укладку газопровода "Северный поток 2" в водах Финляндии

Минэкономразвития РФ дало прогноз о возврате курса доллара к 63-64 рублям в 2019 году

В Кремле не поняли, что Лондон хотел сказать новым докладом по "делу Скрипалей"

Москва сравнила осенние учения НАТО у границ РФ с временами "холодной войны"

В ДНР заявили о непричастности к убийству Захарченко ранее объявленных в розыск мужчин

Тереза Мэй заявила о работе подозреваемых по "делу Скрипалей" в ГРУ

Тереза Мэй заявила о работе подозреваемых по "делу Скрипалей" в ГРУПремьер подчеркнула, что Великобритания будет добиваться расширения санкций против России Подробнее

Консорциум РФПИ и Mubadala закрыл сделку по покупке 49% в "Газпромнефть-Восток"

Премьер Японии предложил повысить пенсионный возраст до 70 лет

Мосгорсуд признал законным арест Навального из-за несогласованной январской акции

Минобороны пообещало обойтись без лозунга "За веру, царя и Отечество!"

Ледовый дворец загорелся на юге Москвы

Заседание по делу Вышинского прервали из-за ухудшения состояния его здоровья

Минобороны РФ объяснило возврат политруков необходимостью защиты в информационной войне

"Росатом" не стал спешить с продажей до 49% в проекте АЭС "Аккую" в Турции

Федун озвучил задачу "Спартака" на чемпионат России и Лигу Европы

Фонд национального благосостояния в августе увеличился на 316 млрд рублей

Минобороны РФ сообщило об атаке четырех самолетов на объекты террористов в Идлибе

Минкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"

Минкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"Задержка с выдачей прокатного удостоверения возникла из-за закона, запрещающего демонстрировать свастику, что вызывает вопросы даже к картине о преступлениях нацистов Подробнее

США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика

Кумин обжаловал отказ Мосгорсуда снять Собянина с выборов мэра столицы

Армянские дзюдоисты не приедут на ЧМ в Баку из соображений безопасности

Полиция Великобритании связала инциденты в Солсбери и в Эймсбери в единое расследование

Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в московском метро

В главном храме российской армии будут готовить военных священников

Белорусское правительство посчитало, что граждане едят слишком много картошки

Стадион "Спартака" будет носить название "Открытие Арена" до 2023 года

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');