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Швеция выступила против постройки "Северного потока 2"

Шведские парламентарии собираются продвинуть в Европарламент закон о запрете на строительство газопровода

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Все партии шведского парламента высказались против постройки газопровода "Северный поток 2", который должен пройти по дну Балтийского моря, сообщило Sveriges Radio.

Пресс-секретарь главы комитета по вопросам ЕС Карин Энстрём высказалась за вмешательство Евросоюза в этот процесс. По мнению депутатов, "Северный поток 2" не решит проблему энергетической безопасности и навредит окружающей среде.

Некоторые депутаты обвинили Россию в нарушении международного законодательства в Грузии, на Украине и в Крыму. Они не хотят, чтобы Россия строила что-либо у берегов Швеции.

Чтобы противостоять постройке газопровода, власти Швеции собираются увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников. Так должен снизиться процент потребления природного газа. Кроме того, они продвигают в Европарламент законопроект, который запретит "Северный поток 2".

В среду "Газпром" начал укладывать трубы в территориальных водах Финляндии.

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Теги: Швеция, Северный поток 2, Россия, Газпром

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