В Нью-Йорке сел прилетевший из Дубая лайнер с сотней заболевших пассажиров на борту

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Emirates Airlines, прибывший из Дубая в Нью-Йорк, изолирован в аэропорту имени Джона Кеннеди из-за обнаружения признаков болезни у ста пассажиров, сообщает сайт ABC News.

По данным канала, самолет благополучно приземлился утром в среду. Пилот сообщил, что на борту лайнера находятся двое мужчин с жаром и примерно сто пассажиров с сильным кашлем.

На данный момент информация о болезни пассажиров не подтверждена, обстоятельства выясняются. В Портовом управлении Нью-Йорка и Нью-Джерси от комментариев отказались. О ситуации оповещены Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Управление США по таможенным вопросам и охране границ.

Всего рейсом Emirates Airlines в Нью-Йорк прибыл 521 пассажир.