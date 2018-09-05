В Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из Дубая

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета, прибывшего из Дубая в Нью-Йорк и попавшего в карантин, покидают борт, десять из них направлены в больницу, сообщил пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс.

"10 заболевших человек сошли с самолета и направляются в Jamaica Hospital. Медработники по одному выводят остальных и проверяют их на симптомы", - написал он в твиттере.

10 sick people off the plane and heading to Jamaica Hospital. Health officials taking others off one by one checking for symptoms. About 40 cleared and going to customs. A few others showing symptoms and being held for treatment and possible transport to hospital. https://t.co/6X0445ivXy — Eric Phillips (@EricFPhillips) September 5, 2018

"У нескольких пассажиров выявлены симптомы и их оставили для оказания медицинской помощи и возможной госпитализации", - отметил Филлипс.

По его словам, уже 432 человека признаны здоровыми и отпущены.

432 now off and cleared. 8 more sick and being treated at the airport. https://t.co/2QH3EubVPJ — Eric Phillips (@EricFPhillips) September 5, 2018

Пресс-секретарь мэра сообщил, что некоторые из пассажиров самолета перед вылетом побывали в Мекке, где сейчас наблюдается вспышка заболеваемостью гриппом.

Ранее стало известно, что сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке не выпускают из самолета пассажиров рейса авиакомпании Emirates, прибывшего из Дубая, после информации о недомогании порядка 100 человек на борту.

Рейс EK203 приземлился в аэропорте утром 5 сентября. После приземления пилот самолета сообщил, что у двух пассажиров наблюдается сильный жар, а порядка 100 пассажиров "безостановочно кашляют". На борту самолета, по данным телеканала, находилось около 520 человек.

Авиакомпания Emirates в свою очередь заявила, что речь идет о 10 пассажирах с плохим самочувствием.