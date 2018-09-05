В мире

В Грузии грибок уничтожил урожай орехов, спасенный от мраморного клопа

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мраморные клопы (азиатские щитники), массовое нашествие которых в 2017 году уничтожило в Грузии значительную часть урожая фундука (лесных орехов), уже не представляют особой проблемы, но возникла новая - грибковые заболевания, сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства республики.

К такому заключению специалисты ведомства пришли после изучения фитосанитарной ситуации в садах и на плантациях фундука на западе Грузии, в регионе Гурия, который в прошлом году особенно пострадал от этого насекомого-вредителя.

"Как показали лабораторные анализы, в этом году большая часть урожая фундука испорчена из-за грибковых заболеваний, таких как фомопсис, рак, зола, альтернариоз, антракноз, цитоспороз, розовая плесень, фузариоз", - сообщает в среду министерство.

В миреВ Грузии нашли вероятного биологического врага мраморных клоповЧитать подробнее

При этом отмечается, что в садах и на плантациях, где провели химическую обработку, 84% фундука свежие и пригодные к употреблению. Там мраморные клопы повредили 3% урожая, а грибковые заболевания - 9%.

Что же касается не обработанных химически садов, то там неповрежденным оказался 8% урожая фундука, 6% повреждены из-за мраморных клопов, 66% - грибковыми заболеваниями.

"Те фермеры, которые во время химической обработки садов фундука не учли советы специалистов, получили только 22% нормального урожая", - отмечается в сообщении.

По итогам исследований разработаны конкретные рекомендации, которые передадут фермерам.

Ранее сообщалось, что на борьбу с мраморными клопами правительство Грузии в бюджете страны на 2018 год выделило 49 млн лари (около $20 млн). Комплексные мероприятия по борьбе с вредителем включают установление специальных ловушек и более 100 тыс. феромонов, которые размещаются по всей территории страны. Для обработки угодий препаратами привлечены 150 единиц спецтехники высокой проходимости (в 10 раз больше, чем в прошлом году).

В 2017 году мраморные клопы уничтожили на больших площадях урожаи фундука, кукурузы и фруктовых садов на западе страны и добрались до Тбилиси. Несмотря на принятые меры, в результате которых с помощью спецтехники, включая авиацию, химической обработке подвергли более 100 тыс. гектаров сельхозугодий, распространение вредителя остановить не удалось.

Родиной мраморного клопа являются США. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, в европейских странах. В Грузии мраморные клопы впервые появились в 2015 году.

По данным Национальной службы статистики, в 2017 году производство орехов в Грузии составило 23,7 тыс. тонн - на 28,4% меньше, чем в предыдущем году, экспорт - 17 тыс. тонн (снижение на 37,3%), экспортная выручка - $83,1 млн (снижение в 2,2 раза).

Грузия занимает 4-е место в мире по объему производства лесных орехов после Турции, Италии и США.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Грузия

Новости по теме

В мире
Парагвай перенесет посольство в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-АвивПарагвай перенесет посольство в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-Авив
В мае дипмиссию торжественно открыли в Иерусалиме, но новые власти южноамериканской страны намерены "способствовать миру на Ближнем Востоке"Подробнее
 В Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из ДубаяВ Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из Дубая
Некоторые пассажиры карантинного рейса побывали в Мекке, где зафиксирована вспышка гриппаПодробнее
 Мэй оказалась не заинтересована в разговоре с ПутинымМэй оказалась не заинтересована в разговоре с Путиным
Британский премьер уже обсудила новые данные об отравлении в Солсбери с Трампом и своим канадским коллегойПодробнее
 Тереза Мэй заявила о работе подозреваемых по "делу Скрипалей" в ГРУТереза Мэй заявила о работе подозреваемых по "делу Скрипалей" в ГРУ
Премьер подчеркнула, что Великобритания будет добиваться расширения санкций против РоссииПодробнее
Обвиняемые в отравлении Скрипалей россияне попали в объектив камеры видеонаблюденияОбвиняемые в отравлении Скрипалей россияне попали в объектив камеры видеонаблюдения
Это произошло незадолго до отравления, а позже полиция обнаружила в их номере отеля следы "Новичка"Подробнее
 Прокуратура Великобритании обвинила двоих россиян в заговоре против СкрипалейПрокуратура Великобритании обвинила двоих россиян в заговоре против Скрипалей
По данным полиции, Александр Петров и Руслан Боширов прибыли в Лондон за два дня до отравления экс-полковника ГРУ и его дочериПодробнее
 В ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством ЗахарченкоВ ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством Захарченко
Подозреваемых видели в кафе в день совершения терактаПодробнее
 Военная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооруженияВоенная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооружения
Подготовленные российскими военными сирийские саперы готовы к разминированию местности в демилитаризованной зонеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 сентября7 фото
05 сентября
Фотохроника 5 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля12 фото
03 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМэй оказалась не заинтересована в разговоре с ПутинымВ миреВ Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из ДубаяВ России"Газпром-Медиа" подал иск против "Яндекса" и потребовал 40 тыс. руб. компенсацииВ РоссииСКР отверг обвинения насчет подмены черных ящиков самолета КачиньскогоВ миреТереза Мэй заявила, что подозреваемые по "делу Скрипалей" работают в ГРУКультураМинкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"

Вышедший на свободу экс-владелец "Хромой лошади" в колонии 10 раз отсидел в ШИЗО и один раз в карцере

Из-за этого ему предстоит провести год под административным надзором Подробнее

Парагвай перенесет посольство в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-Авив

Парагвай перенесет посольство в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-АвивВ мае дипмиссию торжественно открыли в Иерусалиме, но новые власти южноамериканской страны намерены "способствовать миру на Ближнем Востоке" Подробнее

В результате взрывов в Кабуле погибли корреспондент и оператор канала Tolo News

Что произошло за день: среда, 5 сентября

Новые разоблачения Лондона по "делу Скрипаля", самолет в Нью-Йорке с сотней заболевших и иск "Газпром-Медиа" к "Яндексу" Подробнее

В отношении бывшего гендиректора "Настюши" подано заявление о субсидиарной ответственности

МИД РФ назвал адской каруселью историю с докладом Лондона по "делу Скрипалей"

Фотохроника 5 сентября

Фотохроника 5 сентября7 фото

В Грузии грибок уничтожил урожай орехов, спасенный от мраморного клопа

Росприроднадзор начал проверку крымского завода из-за химвыброса

В Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из Дубая

В Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из ДубаяНекоторые пассажиры карантинного рейса побывали в Мекке, где зафиксирована вспышка гриппа Подробнее

Создатели "Карточного домика" "убили" персонажа Кевина Спейси

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');