В Грузии грибок уничтожил урожай орехов, спасенный от мраморного клопа

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мраморные клопы (азиатские щитники), массовое нашествие которых в 2017 году уничтожило в Грузии значительную часть урожая фундука (лесных орехов), уже не представляют особой проблемы, но возникла новая - грибковые заболевания, сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства республики.

К такому заключению специалисты ведомства пришли после изучения фитосанитарной ситуации в садах и на плантациях фундука на западе Грузии, в регионе Гурия, который в прошлом году особенно пострадал от этого насекомого-вредителя.

"Как показали лабораторные анализы, в этом году большая часть урожая фундука испорчена из-за грибковых заболеваний, таких как фомопсис, рак, зола, альтернариоз, антракноз, цитоспороз, розовая плесень, фузариоз", - сообщает в среду министерство.

При этом отмечается, что в садах и на плантациях, где провели химическую обработку, 84% фундука свежие и пригодные к употреблению. Там мраморные клопы повредили 3% урожая, а грибковые заболевания - 9%.

Что же касается не обработанных химически садов, то там неповрежденным оказался 8% урожая фундука, 6% повреждены из-за мраморных клопов, 66% - грибковыми заболеваниями.

"Те фермеры, которые во время химической обработки садов фундука не учли советы специалистов, получили только 22% нормального урожая", - отмечается в сообщении.

По итогам исследований разработаны конкретные рекомендации, которые передадут фермерам.

Ранее сообщалось, что на борьбу с мраморными клопами правительство Грузии в бюджете страны на 2018 год выделило 49 млн лари (около $20 млн). Комплексные мероприятия по борьбе с вредителем включают установление специальных ловушек и более 100 тыс. феромонов, которые размещаются по всей территории страны. Для обработки угодий препаратами привлечены 150 единиц спецтехники высокой проходимости (в 10 раз больше, чем в прошлом году).

В 2017 году мраморные клопы уничтожили на больших площадях урожаи фундука, кукурузы и фруктовых садов на западе страны и добрались до Тбилиси. Несмотря на принятые меры, в результате которых с помощью спецтехники, включая авиацию, химической обработке подвергли более 100 тыс. гектаров сельхозугодий, распространение вредителя остановить не удалось.

Родиной мраморного клопа являются США. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, в европейских странах. В Грузии мраморные клопы впервые появились в 2015 году.

По данным Национальной службы статистики, в 2017 году производство орехов в Грузии составило 23,7 тыс. тонн - на 28,4% меньше, чем в предыдущем году, экспорт - 17 тыс. тонн (снижение на 37,3%), экспортная выручка - $83,1 млн (снижение в 2,2 раза).

Грузия занимает 4-е место в мире по объему производства лесных орехов после Турции, Италии и США.