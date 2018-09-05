Российские военные сбили два беспилотника террористов рядом с авиабазой Хмеймим

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Два ударных беспилотника, запущенные незаконными вооруженными формированиями с территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии, были сбиты у российской авиабазы Хмеймим, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Владимир Савченко.

"Штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на безопасном удалении от авиабазы. Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сказал Савченко.

Он также отметил, что российские военные отмечают множественные обстрелы населенных пунктов со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

"Так, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (шесть раз), Акч-Баэр, Кинсибба, Кульджок, позиций правительственных сил в районе гор Шир-аль-Ахаб, Бейт-Смайра (дважды)", - говорится в сообщении.

По данным Савченко, обстрелам также подверглись позиции правительственных сил на горе Мардж-Шили в провинции Латакия, районов Хайй-эль-Ансари, Маканис-эд-Дувайри (трижды), Марааназ, Биньямин, Шейх-Максуд, а также северо-западной окраины города Алеппо, населенного пункта Абу-Дали провинции Хама. Кроме того, зафиксированы обстрелы населенных пунктов Маарата и Тадеф провинции Алеппо со стороны протурецких формирований, удерживающих позиции в районе населенного пункта Эль-Баб.