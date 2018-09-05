Минобороны РФ сообщило об атаке четырех самолетов на объекты террористов в Идлибе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы "Хмеймим" во вторник нанесли удары по объектам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб, сообщил в среду "Интерфаксу" официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал отметил, что удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты, а также по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу и населенные пункты в провинции Алеппо и Хама.

Конашенков сообщил, что "два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 точечными ударами уничтожили цех, в котором боевики осуществляли сборку ударных беспилотников, и склад со взрывчатыми веществами, которыми начинялись самодельные взрывные устройства для беспилотников".

"Также многоцелевым истребителем Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожен склад, в котором хранились переносные зенитные ракетные комплексы террористов", - сказал Конашенков. Он подчеркнул, что все удары российской авиации наносились исключительно по подтвержденным объектам террористических группировок вдали от населенных пунктов.

Генерал также сообщил, что система противовоздушной обороны российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии отразила попытку очередного удара по ней с использованием беспилотников. "4 сентября в темное время суток штатные зенитные средства авиабазы "Хмеймим" на удалении от аэродрома уничтожили два ударных беспилотника террористов. Всего за последний месяц в районе авиабазы уничтожено и обезврежено 47 беспилотников террористов", - сказал он.

Накануне Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники в вооруженной сирийской оппозиции сообщило, что три российских истребителя с авиабазы "Хмеймим" нанесли 20 ударов по позициям вооруженной оппозиции на западе Идлиба и севере провинции Хама. Также бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джиср аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейтун на севере Хамы. Данных о погибших и раненых на тот момент не поступало.

Ранее сообщалось, что правительственные силы Сирии готовятся к военной операции против боевиков в провинции Идлиб, где сосредоточены представители большинства оппозиционных вооруженных формирований, в том числе и "Аль-Каиды"(запрещена в РФ), после того, как в эту сирийскую провинцию боевиков перевезли из других регионов страны.

Трамп призвал правительственные войска Сирии, а также Иран и Россию во избежание гуманитарной катастрофы отказаться от силового освобождения провинции Идлиб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы Трампа - это проявление "невсеобъемлющего подхода" к оценке ситуации в этом регионе.