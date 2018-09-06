ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ответственность теракт, произошедший в среду на западе Кабула, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщили в четверг утром афганские СМИ.

В среду вечером в спортивном клубе, расположенном в квартале Кала-е-Назир района Дашт-е-Барчи на западе Кабула, прогремел первый взрыв. Во время соревнований в зал проник террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство.

Позже вблизи спортивного клуба в толпе полицейских и журналистов был взорван заминированный автомобиль.

Жертвами двух взрывов стали более 20 человек, в том числе корреспондент телеканала Tolo News Самим Фарамарз и оператор этого телеканала Рамез Ахмади, более 70 человек получили ранения.