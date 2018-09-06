Что случилось этой ночью: четверг, 6 сентября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп потребовал назвать имя автора публикации о противоречиях в его администрации. В среду The New York Times опубликовала текст анонима, который назвался "высокопоставленным сотрудником" Белого дома.

- Певица Юлия Самойлова объявила, что готова уехать из России в Европу. Она записала видеообращение перед вылетом из Москвы.

- Группировка "Исламское государство", запрещенная в России, взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле, жертвами которого стали более 20 человек.

- У берегов Японии произошло сильное землетрясение. Оно вызвало оползни, снесшие несколько жилых домов на острове Хоккайдо. Погибли два человека.