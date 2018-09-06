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Частный вертолет разбился в Киеве

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - На Трухановом острове в Киеве потерпел крушение вертолет, ранены двое пассажиров, сообщает отдел коммуникации полиции украинской столицы.

"Информация о падении вертолета на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила в 7:22. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей" - говорится в фейсбуке полиции Киева.

По предварительной информации, вертолет гражданский и принадлежит частной фирме.

"В результате падения два человека получили телесные повреждения, их госпитализировали. Информация о состоянии их здоровья уточняется" - отметили в полиции Киева.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: Украина, Киев
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