Литва попросила американскую Walmart изъять из продажи майки с символикой СССР

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Посол Литвы в США Роландас Кришчюнас обратился к руководству американской торговой сети Walmart с просьбой отозвать из товарооборота одежду этой марки с советской символикой.

В письме посла, опубликованном в среду вечером в фейсбуке, говорится, что "решение демонстрировать и рекламировать символы, связанные с массовыми убийствами невинных людей, не могут и не должны оцениваться как обычный ход бизнеса. Реклама таких символов резонирует с большой болью".

"Не думаю, что руководство Walmart сознательно решило оскорбить миллионы невинных жертв или их потомков, или же встать на сторону ответственных за преступления против человечества. Однако, в данном случае, майки и прочие продукты с символами массовых убийств должны быть незамедлительно отозваны (из продажи)", - отмечается в письме.