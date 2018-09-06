Йеменские повстанцы отказались от переговоров в Женеве до выполнения своих требований

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы не намерены присоединяться к женевским мирным переговорам под эгидой ООН до тех пор, пока их условия не будут выполнены, сообщают в четверг западные СМИ.

По данным изданий, среди требований мятежников - транспортировка раненых повстанцев в Оман, возвращение в Йемен тех из них, кто уже прошел необходимое лечение, а также гарантии того, что делегация повстанцев сможет вернуться после переговоров в занятую ими Сану.

По словам члена делегации Хамеда Ассема, который намеревался принять участие в переговорах в четверг, он готов отправиться на них, однако не сделает этого до выполнения этих трех требований.

Ранее сообщалось, что представители йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади и повстанцев-хуситов - противники в вооруженном конфликте в Йемене - должны встретиться в четверг в Женеве на мирных переговорах под эгидой ООН.

Западные СМИ отмечали, что, таким образом, это станет первой официальной встречей с участием обеих сторон с 2016 года, когда 108-дневные переговоры в Кувейте закончились неудачей.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.