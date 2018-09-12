Помпео заявил о стремлении арабской коалиции избегать жертв среди гражданских в Йемене

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил американскому конгрессу, что арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, стремится избежать жертв среди мирного населения в Йемене.

"Правительства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов предпринимают конкретные меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в ходе военных действий", - говорится в заявлении Помпео, распространенном в среду.

Ранее американские законодатели выразили обеспокоенность в связи с гуманитарным кризисом в Йемене и призвали Помпео подтвердить, что Саудовская Аравия и ОАЭ предпринимают действия для снижения жертв среди гражданского населения. В противном случае конгрессмены могли заблокировать закон об оказании финансовой помощи этим странам на ведение военной операции.

В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что он поддержал вывод Помпео о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ "прилагают все усилия для снижения риска потерь среди гражданского населения и сопутствующего ущерба гражданской инфраструктуре в результате их военных действий".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.