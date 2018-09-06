В Тбилиси назвали продолжением оккупации открытие в Южной Осетии русской школы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Тбилиси считают незаконным открытие новой русской средней школы в поселке Ленингор в Южной Осетии.

"Открытие русской школы в Ахалгори (так называют в Грузии Ленингор - ИФ) фактически является продолжением аннексии и оккупации. Это часть того незаконного процесса, который происходит на оккупированных территориях как в Цхинвальском регионе, так и в Абхазии, где активно запрещают обучение на грузинском языке в школах", - заявил в четверг журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, подобные действия являются грубым нарушением международного права, о чем грузинская сторона будет постоянно заявлять на международной арене.

В свою очередь госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили сказала журналистам, что открытие русской школы в Ахалгори - часть политики русификации. Это, по ее мнению, не входит в интересы не только грузинского населения, но и осетинского.