США ввели санкции против программиста из КНДР, подозреваемого в атаке WannaCry

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США внес в санкционные списки компанию и физическое лицо, которые, по утверждениям США, связаны с кибератаками, инициированными северокорейскими властями, сообщает в четверг министерство.

Под санкции попал программист из КНДР Пак Чин Хёк, отмечает Минфин США. Также под санкции США попала северокорейская компания Chosun Expo Joint Venture, на которую работал программист.

"Пак Чин Хёк входит в преступное сообщество, ответственное за проведение, в том числе, незаконного перевода $81 млн из Центрального банка Бангладеш в феврале 2016 года, за вирус-вымогатель использованный в ходе кибератаки WannaCry 2.0 в мае 2017 года, а также за кибератаку в ноябре 2014 года на Sony Pictures Entertainment", - говорится в сообщении Минфина США.

Против Пака Чин Хёка выдвинул обвинения Минюст США. Согласно его версии, программист причастен к хакерской атаке на Sony Pictures Entertainment, атаке вируса Wannacry и в хакерской атаке на ЦБ Бангладеш, отмечает агентство Associated Press.

В крупной кибератаке на центральный банк Бангладеш в 2016 года и на серверы компании Sony Pictures Entertainment в 2014 году власти США подозревают хакерскую группировку из КНДР Lazarus.

В результате атаки на Sony хакеры выложили в сеть фильмы, еще не вышедшие в прокат, а также личную переписку руководства компании.

В ходе кибератаки на ЦБ Бангладеш хакеры украли со счетов регулятора $81 млн, переведя средства в Шри-Ланку и Филиппины.

В мае 2017 года года вирус Wannacry поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру, Вашингтон также обвинил в его распространении Северную Корею.