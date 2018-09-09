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На параде в КНДР впервые за многие годы не показали баллистических ракет

Это первый военный парад в Пхеньяне, который прошел после начала переговоров с США о денуклеаризации

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В столице Северной Кореи в воскресенье прошел военный парад в честь 70-й годовщины образования КНДР, на котором впервые за многие годы не было представлено какое-либо ракетное оружие дальнего радиуса действия, сообщает телеканал Sky News.

"Северная Корея провела огромный военный парад - первый после того, как начались переговоры с США о денуклеаризации. Предыдущие общественные парады включали ядерные ракетные пусковые установки, но они не присутствовали на сегодняшнем праздновании в Пхеньяне", - отмечает телеканал.

По мнению журналистов, это явный признак того, что лидер Ким Чен Ын не хотел вызвать "дипломатическую провокацию, поскольку переговоры продолжаются".

Наблюдатели отмечали, что зачастую крупные праздники в КНДР используются для демонстрации Пхеньяном военной мощи государства. Например, в честь 105-ой годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена в Пхеньяне прошел военный парад, на котором была продемонстрирована межконтинентальная баллистическая ракета нового типа.

Как сообщила накануне после поездки в Пхеньян спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидер КНДР Ким Чен Ын считает важным восстановление доверия после долгой вражды с США и Южной Кореей.

"Он сказал, что самое главное - после столь длительного периода противостояния, вражды и с Южной Кореей, и с Соединенными Штатами восстанавливать шаг за шагом доверие", - сказала Матвиенко.

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Теги: КНДР, Северная Корея, Ким Чен Ын

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