Иран сохранит присутствие в Сирии на основе договоренностей с Дамаском

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Иран будет сохранять свое присутствие в Сирии, опираясь на соответствующие договоренности с Дамаском, заявил в пятницу президент Ирана Хасан Рухани.

"Иран присутствует в Сирии по просьбе законного правительства этой страны в целях борьбы с терроризмом. И вопрос нашего дальнейшего присутствия в Сирии будет решаться на основе этого принципа", - сказал Рухани на саммите в "астанинском формате" в Тегеране.

Он отметил, что благодаря усилиям России, Иран и Турции "подготовлена почва для национального диалога в межсирийском формате".

При этом Рухани подчеркнул, что присутствие США в Сирии незаконно, и Соединенные Штаты осуществляют агрессию и осложняют достижение мира в этой стране. Иранский президент добавил, что ожидать какой-либо позитивной роли от Вашингтона в сирийском вопросе не стоит.