Эрдоган заявил, что нельзя оставить Идлиб на милость Асада

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сирийская провинция Идлиб не должна быть "отдана на милость" президенту Сирии Башару Асаду, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не должны отдать на милость этот регион режиму Асада", - сказал он на саммите в "астанинском формате" в Тегеране.

Турецкий лидер отметил, что "любое нападение (на Идлиб) приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии".

По словам Эрдогана, Идлиб считается важным фактором не только для будущего Сирии, но также для обеспечения безопасности Турции, а также в регионе и в мире.

"Не желаем, чтобы Идлиб превратился в кровавое озеро, и в качестве ваших друзей хотим, чтобы вы также поддержали эти усилия", - сказал Эрдоган в начале трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров России Ирана.

По мнению турецкого лидера, Идлиб можно контролировать при помощи умеренной оппозиции.

"Мы приложим все усилия, чтобы ликвидировать все опасности и все угрозы для военной базы в Хмеймиме и для Алеппо. В этом плане я считаю, что мы можем удалить те элементы, которые беспокоят наших российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму и Алеппо, в более далекие места", - сказал Эрдоган.

"В этом плане хочу сказать, что этот регион можно будет контролировать при помощи умеренной оппозиции", - отметил он.

В пятницу в Тегеране проходит саммит Россия-Иран-Турция.

Перед заседанием с участием всех трех сторон прошла встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.