Депардье посетил Северную Корею в преддверии празднования 70-летия КНДР

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Французский актер Жерар Депардьё приехал в Северную Корею, сообщает в пятницу французское телевидение.

На показанных в пятницу видеокадрах видно, как Депардье в солнечных очках и в синей рубашке находится в лобби-баре международной гостиницы Янгакто, расположенной в Пхеньяне.

Рядом с ни, судя по видеозаписи, присутствует и другой французский актер и режиссер Ян Муа.

На кадрах также видно, что Депардье решительно отказывается от любых контактов и интервью с журналистами, которые узнали его.

9 сентября в Северной Корее пройдут мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине образования КНДР. В частности, в столице должен пройти большой военный парад.