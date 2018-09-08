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В правительстве Ирака назвали "политическим саботажем" беспорядки в Басре

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава иракского правительства Хайдер аль-Абади, выступая в субботу на чрезвычайной сессии иракского парламента, назвал "политическим саботажем" беспорядки в городе Басра на юге страны, сообщает арабская пресса.

Во встрече приняли участие 172 депутата 329-местного парламента, в том числе и губернатор Басры Асаад аль-Эйдани.

По словам аль-Абади, правительство Ирака выделило финансовую помощь Басре, однако жители города утверждают, что никогда не видели обещанных в июле дополнительных денег.

Беспорядки в Басре начались во вторник после того, как 30 тыс. человек попали в больницы после употребления загрязненной воды. В ходе беспорядков жители Басры совершили нападения на государственные учреждения, а также на консульство Ирана, обвинив Тегеран в оказании влияния на Ирак.

По данным МВД Ирака, со времени начала беспорядков не менее 12 участников беспорядков погибли, 50 получили ранения и травмы.

Ранее в субботу неизвестные обстреляли аэропорт Басры, близ него разорвались три ракеты.

С 16:00 местного времени (совпадает с московским) в субботу, по решению иракских властей, в городе введен комендантский час.

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Теги: Ирак, Басра

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