Президент Эстонии пробежала полумарафон в чужой майке

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла в воскресенье участие в Таллине в марафоне и показала неплохой результат.

Она дала старт забегу, после чего надела спортивную одежду и пробежала половину дистанции. Президент преодолела 21,1 км за 1 час 50 мин 44 сек. В общем итоге она заняла 929 место, среди женщин была 157, а в своей возрастной группе (до 45 лет) взяла 17 место.

Однако у журналистов вызвала вопросы одежда главы государства. У нее был номер 58, и почему-то имя владельца значилось как "Мартин". Организатор соревнований Мати Лиллиаллик рассказал изданию "Делфи", что не может подробно прокомментировать эту тему, так как речь идет о безопасности.

"Могу сказать только, что по соображениям безопасности было решено, что она стартует в первой группе и она взяла номер спортсмена, не прибывшего на соревнования", - сообщил Лиллиаллик.

В то же время советник службы президента Таави Линнамяэ отметил, что президент зарегистрировалась под своим именем и что он не уполномочен комментировать темы безопасности.