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Правящая в Эстонии коалиция потеряла большинство в парламенте

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Депутат от правящей в Эстонии партии "Отечества" Тиина Кангро (Tiina Kangro) заявила в понедельник о выходе из этой политсилы. Теперь у коалиции, состоящей из трех партий - Центра, Социал-демократической и "Отечество", в парламенте остались 50 депутатских мандатов из 101.

Как сообщила Кангро в фейсбуке, причиной ухода из "Отечества" стало "разочарование в социальной политике партии". Ранее, до членства в партии, она была известной благодаря активной деятельности в защиту людей с ограниченными возможностями.

Несмотря на наличие меньшинства в парламенте, премьер-министр и председатель крупнейшей правящей партии Центра Юри Ратас (Juri Ratas) выразил уверенность, что правительство будет работоспособным и новых условиях, и сможет провести в парламенте основной закон года: государственный бюджет-2019.

"Вопрос не в том, дойдет правящий союз до выборов вместе, а в том, что правящий союз должен быть действенным и дееспособным, он должен вызывать доверие и должен действовать", - заявил он порталу Эстонского телевидения ERR.

Очередные выборы в парламент должны состояться 3 марта 2019 года.

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Теги: Эстония

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