Юго-восточное побережье США оказалось под угрозой из-за урагана "Флоренс"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Движущийся над Атлантическим океаном по направлению к юго-востоку США ураган "Флорнес" стремительно набирает силу и может сильно ударить по американскому побережью, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По данным синоптиков, в течение последующих нескольких дней "Флоренс" может превратиться в ураган четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона и обрушиться на территорию Южной и Северной Каролины, а также Вирджинии.

Эксперты отмечают, что пока не могут с уверенностью утверждать, в каком именно направлении ураган продолжит движение.

В свою очередь власти находящихся под угрозой штатов призвали местных жителей подготовиться к удару стихии.

AP отметило, что даже в том случае, если прямой удар урагана не придется непосредственно на побережье США, на территории Южной и Северной Каролины и Вирджинии ожидается штормовая погода и ливневые дожди.