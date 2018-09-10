Трамп отменил поездку в Миссисипи из-за угрозы урагана

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник из-за угрозы урагана "Флоренс" отменил поездку в штат Миссисипи, посвященную поддержке республиканского кандидата в сенат, сообщает агентство Bloomberg.

Ожидалось, что Трамп в Миссисипи выступит в поддержку республиканского сенатора Синди Хайд-Смит, заменившую в сенате в апреле 2018 года Тэда Кокрана, ушедшего с этого поста по состоянию здоровья. Хайд-Смит планирует участвовать в ноябрьских выборах, чтобы обеспечить себе место в сенате еще на два года.

Поездка Трампа отменена из-за угрозы приближающегося к восточному побережью США урагана "Флоренс", который за последние сутки усилился до шторма четвертой категории, отмечается в сообщении.

Ожидается, что американского побережья ураган достигнет к пятнице. Согласно данным американских метеорологов, скорость ветра в зоне шторма достигает 209 км/ч.