Эвакуация 1 млн человек объявлена в Южной Каролине из-за урагана

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор штата Южная Каролина опубликовал распоряжение об эвакуации около 1 млн человек из-за надвигающегося урагана "Флоренс", сообщает во вторник телеканал Fox News.

"Жители территорий в зоне эвакуации должны покинуть свои дома до полудня вторника (19:00 по московскому времени)", - говорится в распоряжении. Также будет приостановлена работа школ и всех государственных учреждений.

Дональд Трамп выразил поддержку жителям штатов, находящихся под угрозой "Флоренс". "Прямой удар, похоже, придется на Вирджинию, Северную и Южную Каролины. Подготовьтесь, будьте осторожны и берегите себя", - написал в твиттере президент США.

8 сентября власти штата Южная Каролина ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы урагана. В штате Северная Каролина режим ЧС был введен на день ранее.

Сейчас ураган "Флоренс", по данным National Hurricane Center, находится в 1800 км от штата Северная Каролина. Ему присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона (скорость ветра в эпицентре урагана находится в пределах 58-70 м/с). Метеорологи канала Fox News ожидают, что скорость ветра в эпицентре "Флоренс" достигнет 67 м/с.

Сезон атлантических ураганов продолжается с 1 июня по 30 ноября. По данным National Hurricane Center, пик активности приходится на 10 сентября.