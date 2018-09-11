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Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордно низкого уровня

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рейтинг популярности французского лидера Эммануэля Макрона достиг самого низкого показателя за все время его президентства, свидетельствуют результаты опроса компании Odoxa.

Согласно распространенным во вторник данным социсследования, в настоящий момент лишь 29% французов одобряют деятельность Макрона. Отмечается, что этот показатель с начала лета снизился на 12 процентных пунктов.

Социологи отмечают, что сентябрь стал "черным" месяцем для Макрона и что заметное отрицательное влияние на уровень доверия французов к главе государства оказало дело, связанное с бывшим сотрудником Елисейского дворца Александром Беналла.

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Скандал вокруг Беналла, который в ходе предвыборной кампании Макрона возглавлял его команду по обеспечению безопасности, а затем перешел на работу в Елисейский дворец, разразился летом этого года. В июле французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении него. Беналла подозревают в избиении молодого человека и девушки в Париже в ходе демонстрации в мае 2018 года.

Между тем, рейтинг одобрения деятельности премьер-министра страны Эдуара Филипа также продолжает снижаться. Результаты опроса показывают, что 64% респондентов негативно оценивают его работу, что на пять процентных пунктов выше, чем в начале лета.

Опрос проводился 5-6 сентября, в нем приняли участие более 1 тыс. французов.

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Теги: Франция, Эммануэль Макрон

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