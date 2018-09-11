Крупнейшие за последние годы учения НАТО Trident Juncture пройдут в октябре-ноябре

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие за последние годы учения НАТО Trident Juncture 2018 пройдут в октябре-ноябре, и подготовка к ним идет в полном разгаре, написала во вторник в своем твиттере официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

В материалах НАТО говорится, что учения пройдут в два этапа - с 25 октября по 7 ноября и 14 по 23 ноября, на территории Норвегии и в прилегающих районах северной части Атлантики и Балтийского моря, включая Исландию, а также воздушное пространство Финляндии и Швеции.

Учения будут проходить на суше, в воздушном пространстве и на море. В них примут участие свыше 40 тыс. человек и из более 30 стран-членов НАТО и государств-партнеров. В Trident Juncture будут задействованы порядка 130 самолетов и 70 кораблей.

"Эти учения необходимы для того, что отработать возможности НАТО развертывать и принимать войска, проводить крупномасштабные операции в условиях вызовов. Такого рода учения позволяют НАТО лучше подготовиться к отражению актов агрессии в случае необходимости", - говорится в материалах Североатлантического альянса.

При этом в них подчеркивается, что "альянс не угрожает ни одной стране и не видит непосредственной военной угрозы ни для одного из своих союзников".