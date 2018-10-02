Россия примет меры в ответ на усиление активности НАТО на севере Норвегии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия не станет игнорировать усиление присутствия НАТО на севере Норвегии, примет ответные меры, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вынуждены констатировать, что подобные безответственные действия неизбежно ведут к дестабилизации военно-политической ситуации на Севере, росту напряженности и подрывают устои российско-норвежских отношений. Все эти натовские приготовления не могут быть проигнорированы и Российской Федерацией будут предприняты необходимые ответные меры для обеспечения собственной безопасности", - говорится в комментарии М.Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что "эскалация военно-политической активности НАТО в арктическом регионе, в частности, в непосредственной близости от России на территории северной Норвегии" не проходит незамеченной.

"В нарушение всех проверенных временем традиций добрососедства и вопреки политике норвежского руководства еще времен "холодной войны" о самоограничениях "не предоставлять базы на норвежской территории для вооруженных сил иностранных держав до тех пор, пока Норвегия не подвергнется нападению или угрозе нападения", Осло взят курс на беспрецедентную милитаризацию северных широт", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ перечислила среди "недавних недружественных шагов Норвегии" согласие на удвоение уже размещенного в стране контингента американской морской пехоты с 330 до 700 человек, продление на пять лет ротационного, "а фактически постоянного присутствия", расширение географии размещения на север; "проведение в конце октября вблизи от границ с Россией самых масштабных за всю норвежскую историю военных учений НАТО "Trident Juncture 2018" с участием свыше 40 тыс. человек из более 30 стран".

"Со своей стороны твердо убеждены, что Арктика и Север Европы должны и дальше оставаться зоной низкой напряженности. Необдуманное "бряцанье оружием" в этом ранее спокойном регионе может не по нашей вине иметь далеко идущие последствия", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.