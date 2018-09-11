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Экс-президент Армении Кочарян стал фигурантом дела о финансовых махинациях

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в финансовых махинациях и отмывании денег, заявил директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

"Возбуждено уголовное дело по статье "отмывание денег и махинации". Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов. Мы опубликуем факты и скажем, у кого какое состояние. Опубликуем, как была приобретена гостиница "Конгресс" в Ереване за взятку в $6 млн. Есть схема, по которой семья Кочаряна стала собственником этой гостиницы", - сказал Ванецян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, также в скором времени будет предоставлена информация о финансовых махинациях, осуществленных братом экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Александром Саргсяном.

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Теги: Армения, Роберт Кочарян

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