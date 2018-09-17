В редакцию Yerevan Today пришли с обыском по делу о прослушивании директора СНБ Армении

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Армении проводят обыск в редакции интернет-издания Yerevan Today в связи с расследованием дела о прослушивании телефона директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.

"В редакции сайта и квартире главного редактора проводятся обыски. Обыски проводятся на том основании, что сайт, якобы, опубликовал запись прослушки телефонного разговора глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы на два дня раньше, чем это сделали остальные СМИ, - говорится в распространенном в понедельник заявлении редакции Yerevan Today. - Поводом для подобного утверждения стали результаты поиска в Google. Однако Yerevan Today опубликовал запись беседы в те же часы, что и все остальные армянские СМИ. Очевидно, что это проблемы поисковика. Интернет-эксперты уже опровергли это, отметив, что в системе Google возникли сбои."

В Следственном комитете Армении "Интерфаксу" сообщили, что по делу о прослушивании телефона главы спецслужбы обыски проводятся по нескольким адресам.

По сообщениям армянских СМИ, интернет-издание Yerevan Today связано с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном, обвиняемым в свержении конституционного строя.

На минувшей неделе в армянских СМИ появились сообщения о публикации в сервисе YouTube записи разговора, в котором директор СНБ Ванецян и глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян обсуждают уголовные дела против экс-президента Армении Кочаряна, бывшего министра обороны Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В аудиозаписи Хачатрян рассказывает, что в скором времени Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Хачатурова.

Экс-президенту Армении Кочаряну, генсеку ОДКБ Хачатурову и экс-министру обороны Арутюняну летом были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения. Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта". Как сообщалось, Следственный комитет Армении принял в производство уголовное дело о прослушивании телефонного разговора. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело о прослушивании телефонного разговора Ванецяна и Хачатряна.