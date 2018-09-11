В штате Виргиния ввели режим ЧП из-за приближения урагана "Флоренс"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс", сообщило американское издание The Hill.

Объявление о режиме ЧП в Виргинии было сделано менее чем через 24 часа после введения режима чрезвычайного положения в штатах Северная и Южная Каролина.

Власти трех штатов, в которых объявлен режим ЧП, приняли решение об эвакуации жителей некоторых районов в связи с приближением шторма.

Ранее во вторник Трамп заявил, что администрация "абсолютно и полностью готова" к урагану.

Накануне метеорологическая служба США предупредила об усилении урагана "Флоренс", приближающегося к восточному побережью Соединенных Штатов, до шторма четвертой категории.