В Джорджии ввели режим ЧП из-за приближения урагана "Флоренс"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Власти штата Джорджия в США в среду ввели режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Флоренс", который приблизился к штатам Северная и Южная Каролины, сообщает в среду информагентство Associated Press.

"Штат мобилизует все доступные ресурсы, чтобы обеспечить безопасность населения. Я призываю граждан быть готовыми к последствиям шторма", - заявил губернатор Джорджии Натан Дил.

Между тем, национальный центр США по слежению за ураганами понизил рейтинг опасности урагана с четвертого до третьего уровня, подчеркнув, что ветер в зоне урагана слегка ослаб. Однако метеорологи отмечают, что, несмотря на постепенное ослабление бури, которое ожидается в ближайшие сутки, "согласно прогнозам "Флоренс" остается крайне опасным масштабным ураганом".

Astronauts aboard ISS say Hurricane #Florence is so massive, they had to use super wide-angle lens to photograph what the National Weather Service is calling the "storm of a lifetime" https://t.co/k1bkfOatYn (Photo: Alexander Gerst/ESA) pic.twitter.com/5NhF4sSV9l — WSVN 7 News (@wsvn) 12 сентября 2018 г.

Президент США Дональд Трамп и местные власти призывают жителей регионов, которым угрожает катаклизм, эвакуироваться до того, как станет слишком поздно. "Уходите с его пути, не играйте с ним в игры. Это большой ураган, возможно, один из крупнейших, которые вы видели. Но мы справимся с ним. Мы готовы, и мы сможем", - заявил Трамп.

В общей сложности около 1,7 млн человек были принудительно или по собственному желанию эвакуированы из опасных регионов.

Ожидается, что ураган принесет с собой не только сильный ветер, но и обильные осадки, которые, по прогнозам, вызовут затопления в отдельных районах.