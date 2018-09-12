Что произошло за день: среда, 12 сентября

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин в ходе заседания ВЭФ рассказал, что российским властям известно, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов. Президент призвал подозреваемых Лондоном к причастности к отравлению Скрипалей самим рассказать о себе. Впоследствии родственница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что тоже знает, кто эти люди, и что они к атаке в Солсбери не имеют отношения.

- Также во Владивостоке российский президент предложил японскому премьеру до конца года подписать мирный договор и уже на его основании решать спорные вопросы. Дмитрий Песков на вопрос, закрыта ли для РФ проблема территориального спора с Японией, заявил, что спрашивать такое неуместно. Владимир Путин отметил, что он за снятие визовых барьеров, но, как настаивает МИД, это должно происходить на основе взаимности.

- Суд Киева решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства - ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка (все - Киев) в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму.

- Вице-премьер Юрий Борисов в ответ на публикацию "Ъ" о просверленном отверстии в "Союзе" заявил, что распространение голословной информации о причастности американских астронавтов к разгерметизации космического корабля "Союз" крайне опасно. Дмитрий Рогозин также посчитал, что распространение подобных слухов направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе МКС.

- Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы проект Дуэльного кодекса РФ, который разрешает дуэли между чиновниками.

- Дональд Трамп подписал постановление об автоматическом введении санкций в отношении иностранных правительств и организаций за вмешательство в американские выборы или причастность к подобному вмешательству.

"Санкции будут вводиться автоматически против иностранных правительств, если будет выявлено вмешательство или влияние с их стороны на выборы", - сообщает газета.

- Герман Греф не исключил повышения Сбербанком ставок по кредитам для физических лиц. Тем временем банк приостановил рефинансирование ипотечных кредитов собственных клиентов.

- Экс-капитан сборной Англии по футболу Джон Терри отказался переходить в московский "Спартак".