Два десантных корабля ВМФ России вернулись в Черное море после учений вблизи Сирии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Большие десантные корабли ВМФ России "Азов" и "Николай Фильченков" после завершения учений в Средиземноморье в среду прошли пролив Босфор в направлении Черного моря, сообщили стамбульские сайты.

Как сообщалось, с 1 по 8 сентября впервые в современной истории России в Средиземном море были проведены межвидовые учения группировки сил ВМФ и Военно-космических сил. В них участвовали корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолёты Дальней авиации. Всего в манёврах приняли участие 26 боевых кораблей и судов ВМФ, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота.

В минувшую субботу в рамках заключительного этапа учений российские военнослужащие отработали высадку морской пехоты с десантных кораблей на необорудованное побережье и захват плацдарма условного противника при поддержке Морской авиации ВМФ и ВКС в Сирии.