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В ЕС вступились за МУС после критики суда со стороны США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в четверг заверила Международный уголовный суд (МУС) в полной поддержке со стороны Брюсселя, сообщает агентство Associated Press.

"Мы будем продолжать полностью и решительно поддерживать МУС и его деятельность", - сказала Могерини. По ее словам, МУС с момента своего создания "усилил общую судебную систему правосудия".

Ее слова прозвучали на фоне критики со стороны США в адрес МУС.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Белый дом намерен предупредить МУС, что может ввести санкции против его судей, если они будут продолжать рассмотрение дел, касающихся преступлений против человечности, совершенных американцами в Афганистане.

В частности, в качестве мер против судей предусматривается введение для них запрета на въезд в США, наложение санкционных ограничений на их счета на территории Соединенных Штатов.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в понедельник подверг резкой критике деятельность МУС. Он подчеркнул, что действия МУС являются вызовом для суверенитета США.

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Теги: ЕС, МУС, США

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