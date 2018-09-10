США пригрозят МУС санкциями при рассмотрении дел в отношении американцев в Афганистане

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Белый дом намерен предупредить Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, что может ввести санкции против его судей, если они будут продолжать рассмотрение дел, касающихся преступлений против человечности, совершенных американцами в Афганистане.

"Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты своих граждан и граждан стран-союзников от несправедливого преследования этим нелегальным судом", - заявит советник президента США на нацбезопасности Джон Болтон, выступая в понедельник в Federalist Society - консервативной группе в Вашингтоне. Тезисы выступления чиновника стали доступны американским СМИ.

В частности, в качестве мер против судей предусматривается введение для них запрета на въезд в США, наложение санкционных ограничений на их счета на территории Соединенных Штатов.

"Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем оказывать ему помощь, мы не присоединимся к нему. Мы позволим ему умереть самому по себе. В конечном итоге, исходя намерений и целей МУС, он для нас уже умер", - говорится в тезисах выступления Болтона.

В них отмечается: "Мы рассмотрим возможность принятия СБ ООН мер по ограничению широких полномочий суда, в том числе по обеспечению того, чтобы МУС не осуществлял юрисдикцию над американцами и гражданами наших союзников, которые не ратифицировали Римский Статут".

Болтон также планирует объявить о закрытии офиса Организации освобождения Палестины (ООП) в американской столице в связи с тем, что ООП инициировала в МУС рассмотрение аналогичных дел против преступлений израильтян на палестинских землях.

Римский статут, учредивший МУС, вступил в силу в 2002 году. Россия, подписавшая, но не ратифицировавшая статут, в 2016 году уведомила ООН о том, что не собирается этого делать. Перед этим прокурор МУС Фату Бенсуда сравнил присоединение Крыма с международным вооруженным конфликтом.