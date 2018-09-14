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Ослабевший до первой категории ураган "Флоренс" вплотную приблизился к США

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Флоренс", который ослаб до первой категории мощности из пяти по шкале Саффира - Симпсона, в течение пятницы ударит по восточному побережью США, сообщает ABC News. Ураган находится в примерно 55 км от прибрежного города Уилмингтон в штате Северная Каролина. При этом скорость ветра снизилась до 135 км/ч.

Между тем, на Южную и Северную Каролину уже обрушились проливные дожди, которые привели к подтоплениям. В результате десятки тысяч жителей остались без электричества. Метеорологи отмечают, что в ближайшее время ситуация в этих штатах ухудшится. Национальный центр по предупреждению ураганов уведомил жителей Южной и Северной Каролины о "катастрофических" наводнениях в некоторых частях штата.

"Худшее, что может принести шторм, еще впереди. Это лишь первые предупреждающие сигналы об опасности. Пережить этот шторм - это значит проверить стойкость, командное взаимодействие, рассудительность и терпение", - сказал губернатор Северной Каролины Рой Купер.

По данным CBS News, несколько тысяч человек в ночь на пятницу были размещены в убежищах, созданных специально для того, чтобы жители могли укрыться от удара стихии.

Ранее сообщалось, что власти Южной и Северной Каролины, а также штата Вирджиния объявили режим ЧС в связи с приближением стихии.

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Теги: США, Атлантический океан

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