В Киеве напали на судью, ведущего дело об убийствах на Майдане

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука совершено нападение возле его дома, сообщила пресс-служба Совета судей Украины.

"Полиции нападающего задержать не удалось. Судью госпитализировали в одну из киевских больниц", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судья связывает нападение с профессиональной деятельностью.

Дячук проводит слушания дела об убийства людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года. В этом деле уже фигурируют 157 пострадавших и более 500 свидетелей. На скамье подсудимых - пятеро экс-сотрудников киевского полка "Беркут". Их обвиняют в массовом убийстве протестующих, а также в совершении террористического акта.