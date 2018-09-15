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Что случилось этой ночью: суббота, 15 сентября

Беседа Путина и Абэ на турнире по дзюдо и первые жертвы урагана в США

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Японская газета NHK сообщила о беседе Владимира Путина с премьером Японии Синдзо Абэ, состоявшейся во Владивостоке во время турнира по дзюдо - сразу после того, как российский президент официально предложил Токио до конца года заключить мирный договор без предварительных условий. Из заявлений Абэ, сделанных по возвращении с ВЭФ, можно предположить, что в личной беседе он вновь заявил Путину о необходимости решить территориальный спор до подписания мира.

- ЦБ оценил влияние пенсионной реформы на рост российской экономики и нашел его сопоставимым с эффектом, который оказал ЧМ-2018.

- В Киеве неизвестный напал на судью, ведущего дело об убийствах людей на Майдане в 2014 году. Судья госпитализирован, он связывает атаку со своей профессиональной деятельностью. Нападавший скрылся.

- Четыре человека стали жертвами урагана "Флорнес" в США. Несмотря на то, что шторм ослабевает, его последствия обещают быть разрушительными: в Северной Каролине и других штатах ожидаются масштабные наводнения.

- Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) из-за технических неполадок во второй раз перенесло запуск грузового корабля "Конотори-7", который должен вывезти с МКС космический мусор и доставить туда капсулу для транспортировки результатов исследований, проведенных на станции.

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