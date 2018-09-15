Беспилотник США после разведки в Донбассе направился к побережью Крыма

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу днем, завершив полет в Донбассе, приступил к выполнению многочасового разведывательного задания у побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их информации, американский дальний беспилотник в 13:40 по Москве начал выполнять полет вблизи западной части Крыма над международными водами Черного моря. Он вошел в воздушное пространство над Черным морем в 13:25 по московскому времени со стороны Николаевской области Украины.
Приблизительно в это же время к югу от Крыма был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon.
Как сообщалось, утром разведывательно-ударный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершал длительный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, курсируя в контролируемом Украиной воздушном пространстве. В ходе полета он приближался к российской границе на расстояние 40-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.
Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника.
При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.
RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.