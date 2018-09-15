Беспилотник США после разведки в Донбассе направился к побережью Крыма

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу днем, завершив полет в Донбассе, приступил к выполнению многочасового разведывательного задания у побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник в 13:40 по Москве начал выполнять полет вблизи западной части Крыма над международными водами Черного моря. Он вошел в воздушное пространство над Черным морем в 13:25 по московскому времени со стороны Николаевской области Украины.

Приблизительно в это же время к югу от Крыма был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon.

Как сообщалось, утром разведывательно-ударный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершал длительный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, курсируя в контролируемом Украиной воздушном пространстве. В ходе полета он приближался к российской границе на расстояние 40-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.