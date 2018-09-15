Американский беспилотник начал разведку у линии разграничения в Донбассе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу утром приступил к выполнению многочасового разведывательного полета вдоль линии разграничения в Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, ориентировочно с 11:00 по Москве начал выполнять задание вблизи линии разграничения, осуществляя полет в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

В Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.