В Грузии отвергли обвинения России по поводу биологической лаборатории им. Лугара

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Тбилиси заявляют, что действующая в Грузии лаборатория имени сенатора Ричарда Лугара работает прозрачно, а очередные обвинения со стороны России по поводу ее деятельности являются безосновательными.

"Никаких закрытых или секретных опытов в этом центре не проводится, тем более над людьми, что полный абсурд", - заявил в субботу грузинскому Первому каналу специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.

По его утверждению, указанная лаборатория является собственностью Грузии, ее деятельность финансируется из грузинского бюджета.

"Аналогичные лаборатории существуют во многих странах, включая Россию. Лаборатория Лугара работает в прозрачном режиме, ее двери открыты для иностранных ученых и экспертов", - сказал Абашидзе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выражала обеспокоенность тем, что медико-биологические исследования США создают угрозу распространения опасных инфекций на постсоветском пространстве. В частности, она привела в пример Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси, которая изучает особенно опасные инфекции и вирусы, а также их возбудителей.

11 сентября на пресс-конференции в Москве бывший министр госбезопасности Грузии (в 1993-1995 гг) Игорь Гиоргадзе выступил с утверждением о том, что в лаборатории, которая действует недалеко от Тбилиси под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы. В частности, он сослался на свидетельства американца Джеффри Сильверманна, по словам которого, в лаборатории им. Лугара "производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении". "Производят сибирскую язву, чуму и свиной грипп", - утверждал Гиоргадзе.

После этого в Минобороны РФ заявили, что есть признаки нарушения со стороны США Конвенции о запрещении разработки бактериологического оружия. "Ставшие известными вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 г.", - говорилось в сообщении Минобороны РФ от 14 сентября.