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Минобороны РФ заявило о гибели 73 граждан Грузии в секретной лаборатории США

По данным ведомства, в лаборатории под видом лекарства тестировался высокотоксичный химпрепарат либо биологический агент

Минобороны РФ заявило о гибели 73 граждан Грузии в секретной лаборатории США
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американцы в лаборатории имени Лугара могли испытывать на людях высокотоксичный химический препарат, что привело к гибели 73 грузинских граждан, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

"Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью", - заявил Кириллов.

По его словам, бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе представил отчеты о результатах испытаний, проведённых в лаборатории имени Ричарда Лугара. Из них следует, что на грузинских гражданах испытывали препарат "Совалди" американской фирмы "Гилеад Сайенсиз", одним из основных акционеров которой является бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд.

"Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек", - сказал Кириллов.

Он отметил, что этот препарат был зарегистрирован в российском реестре лекарственных средств, и в ходе его клинического исследования не зафиксировано ни одного смертельного случая.

Начальник войск РХБЗ добавил, что ранее США уже проводили исследования на добровольцах в обход этических требований - в конце 1940-х годов почти 1500 человек было инфицировано возбудителями сифилиса и гонореи на территории Гватемалы.

"В ходе опытов американские исследователи преднамеренно заражали указанными инфекциями пациентов местных психиатрических клиник. В результате почти половина больных умерли. Факт проведения этих незаконных экспериментов был признан президентом США Обамой в 2010 году", - сказал Кириллов.

Скандал вокруг лаборатории им. Лугара

11 сентября на пресс-конференции в Москве бывший министр госбезопасности Грузии (в 1993-1995 гг.) Игорь Гиоргадзе выступил с утверждением о том, что в лаборатории, которая действует недалеко от Тбилиси под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы. В частности, он сослался на свидетельства американца Джеффри Сильверманна, по словам которого, в лаборатории им. Лугара "производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении".

"Производят сибирскую язву, чуму и свиной грипп", - утверждал Гиоргадзе.

В Тбилиси в ответ заявили, что действующая в Грузии лаборатория имени сенатора Ричарда Лугара работает прозрачно, а обвинения по поводу ее деятельности являются безосновательными.

"Никаких закрытых или секретных опытов в этом центре не проводится, тем более над людьми, что полный абсурд", - заявил ранее специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.

По его утверждению, указанная лаборатория является собственностью Грузии, ее деятельность финансируется из грузинского бюджета.

"Аналогичные лаборатории существуют во многих странах, включая Россию. Лаборатория Лугара работает в прозрачном режиме, ее двери открыты для иностранных ученых и экспертов", - сказал Абашидзе.

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Теги: Минобороны РФ, Грузия

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