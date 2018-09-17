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Семье члена Организации освобождения Палестины аннулировали визы в США

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Члены семьи, включая детей, представителя Организации освобождения Палестины (ООП) в США Хусана Золмота вынуждены были покинуть территорию Соединенных Штатов после того, как ему объявили об аннулировании их виз, сообщил журналистам сам дипломат.

Он заявил, что об аннулировании виз членам его семьи сотрудникам представительства объявили на встрече в госдепартаменте США.

"Госдепартамент проинформировал наших коллег в ходе закрытой беседы, что визы, выданные моей жене и детям, соответствуют статусу делегации ООП, и, следовательно, не могут действовать после закрытия представительства", - сказал дипломат.

Первоначально срок действия виз истекал в 2020 году.

Это шаг был предпринят американскими властями после того, как было принято решение о закрытии палестинского представительства в США, о чем 10 сентября объявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон и позднее подтвердил госдепартамент.

На свертывание деятельности в США представительству ООП отвели месячный срок.

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Теги: США, Палестина, ООП

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