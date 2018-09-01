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США прекратили финансирование помощи палестинским беженцам

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - США с пятницы полностью прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщает информагентство Associated Press.

До сих пор Вашингтон обеспечивал около 30% всего бюджета организации; в результате решения США БАПОР лишилась почти $300 млн.

В январе администрация Трампа вдвое сократила финансирование организации и призвала другие страны активнее подключаться к оказания помощи палестинским беженцам. Президента США раздражал отказ реформировать БАПОР, а также нежелание Палестины вести мирные переговоры с Израилем.

Россия заявила, что продолжит поддержку БАПОР, "деятельность которого выходит за рамки сугубо гуманитарной сферы и направлена на стабилизацию и содействие мирному процессу на Ближнем Востоке".

"По линии Агентства направляется значительная часть международной помощи, от которой зависят многие палестинцы, ставшие беженцами уже второй и третий раз в результате тяжелейших потрясений, постигших ближневосточный регион в последние годы", - заявил пресс-секретарь Постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Нынешнее решение США не способствует делу продвижения процесса ближневосточного урегулирования, важной частью которого является справедливое решение проблемы палестинских беженцев", - добавил он.

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Теги: БАПОР, США, ООН

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