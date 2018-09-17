Меркель приняла решение об отставке главы службы внутренней разведки ФРГ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель решила освободить от должности главу Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ханса-Георга Маасена, сообщает в понедельник газета Welt со ссылкой на источники в коалиционном правительстве.

По информации издания, во вторник в ведомстве федерального канцлера запланирована встреча председателей политических партий, входящих в правящую коалицию. Участники встречи обсудят планы канцлера.

Еженедельник Der Spiegel ранее сообщал, что Маасен стал объектом критики, поскольку усомнился в подлинности видеозаписей из Хемница, на которых были запечатлены уличные преследования людей с внешностью мигрантов. Меркель считает, что он не должен был делать подобных заявлений и таким образом "вмешиваться в политику".

В Хемнице на востоке ФРГ 26 августа был убит 35-летний столяр Даниэль Хиллиг. После сообщения о том, что подозреваемые являются мигрантами, в интернете были распространены видеозаписи того, как людей южной внешности преследуют агрессивно настроенные граждане.

По городу прокатились волнения, в уличных акциях принимали участие правые группировки и отдельные граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые организации. Кроме того, в Хемнице проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами. Полиция задержала двоих подозреваемых, третий находится в розыске. Оба подозреваемых ранее подавали в Германии заявления на предоставление статуса беженца, проверка показала, что один из заявителей свои документы подделал.